MamAfrika TV l Par Allain Jules

DAMAS, Syrie (08h20 ) – Des photos récentes des soldats de la Garde républicaine, force d’élite de l’Armée arabe syrienne, en plein combat rapproché, contre les militants islamistes dans le district d’Ayn Tarma, près de Damas.

Les images montrent les soldats de la Garde républicaine prenant d’assaut un immeuble fortement fortifié par les terroristes (en dessous).

Les troupes de l’Armée arabe syrienne ont réussi à surprendre les « rebelles » islamistes en « violant » tranquillement les murs d’un bâtiment cible, siège principal des terroristes, dans ledit district.

Les soldats de l’Armée arabe syrienne, face à leurs adversaires ont commencé à ouvrir le feu contre eux par surprise alors qu’ils avaient encore le dos tourné et ont également jeté une bombe improvisée dans le trou d’un mur lézardé du bâtiment.

Le raid des soldats de la Garde républicaine a entraîné le mort de six (6) militants islamistes et la prise du bâtiment cible, ce qui représente une victoire tactique et efficace pour l’Armée arabe syrienne.

Dans l’ensemble, au moins vingt (20) « rebelles » ont été tués au cours des dernières 48 dernières heures dans le sud d’Ayn Tarma. En outre, l’Armée arabe syrienne a réussi à franchir l’une des lignes de défense les plus fortes, détenues par les militants d’Ayn Tarma. On croit que cela pourrait conduire à un effondrement rapide des forces islamistes dans tout le district.